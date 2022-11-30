انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (2) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمصري

الرابعة لزعيم الفلاحين.. جابريل أوروك رجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة

ما لم يحدث منذ 50 عاما.. انطلاقة الغزل الرائعة مستمرة بالفوز على الاتحاد

إيسترن كومباني يرد عبر في الجول على طلب بن عيفية فسخ تعاقده

مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: اتجاه لإقالة خالد جلال.. رئيس النادي غادر غاضبا بين الشوطين

التشكيل - أموتو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ وعبده يحيى أساسيان لـ غزل المحلة

الكرتي رجل مباراة حرس الحدود وبيراميدز

الثاني من الفريق البترولي في الموسم.. كابو رجل مباراة البنك الأهلي وإنبي