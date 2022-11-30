انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (2) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وغزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويتصدر زعيم الثغر برصيد 9 نقاط ترتيب الدوري من 3 مباريات.
بينما يحتل زعيم الفلاحين المركز السادس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء
ق 77: تصويبة مابولولو من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة
ق 66: هدف رائع من مابولولو لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.
ق 61: محمود الحضري يبعد عرضية من أمام مابولولو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: جووول الثااااني المحلة.. عرضية ورأسية من أحمد الشيخ تسكن الشباك.
ق 39: عارضة تمنع تعادل الاتحاد
ق 31: جوووول أووول المحلة.. سلسلة من التمريرات تنتهي بعرضية من محمد جابر إلى باولن فوافي الذي سجل هدف التقدم.
ق 24: تسديدة من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 17: تسديدة رائعة من مروان عطية ترتطم بالقائم الأيسر.
ق 10: ضغط من غزل المحلة ومحاولات دون خطورة.
بداية اللقاء