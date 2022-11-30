غياب حكيمي وأملاح عن مران المغرب قبل مواجهة كندا في كأس العالم

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي مع لوكا مودريتش - المغرب أمام كرواتيا

غاب أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وزميله سليم أملاح عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء كندا.

ويواجه منتخب المغرب منافسه كندا غدا الخميس في ملعب الثمامة في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ونشر موقعا "المنتخب" المغربي ومواطنه "هسبورت" أنباء تفيد بغياب حكيمي وأملاح عن التواجد في المران الجماعي الذي أقيم اليوم خلال الفترة المفتوحة لوسائل الإعلام.

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ولم يشر أي تقرير حتى الآن عن هل يعاني الثنائي من إصابة أم أنه للراحة.

وشارك حكيمي وأملاح كأساسيين في مباراتي المغرب السابقتين ضد كرواتيا وبلجيكا.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفرق الأهداف عن كرواتيا المتصدرة.

فيما يأتي منتخب بلجيكا ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا كندا رابعا بدون أي نقطة.

المغرب حكيمي سليم أملاح
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