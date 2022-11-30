ابنة بيليه توضح حقيقة الحالة الصحية عقب دخوله المستشفى

أوضحت كيلي ناسيمنتو ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه حقيقة الحالة الصحية لوالدها.

ودخل بيليه إلى المستشفى بحسب التقارير لمواصلة علاجه من مرض السرطان.

وكشفت شبكة "ESPN" البرازيلية أن الطاقم الطبي ازداد في الساعات الأخيرة من أجل الحالة الصحية لـ بيليه.

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وقال كيلي عبر "إنستجرام": "هناك العديد من الأنباء تتحدث عن حالة والدي الصحية".

وأضاف "إنه في المستشفى يتلقى مرحلة علاجية، وبعض الأقارب يزورنه في البرازيل، لا حالة طارئة أو خطيرة".

وأكمل "سأكون هناك في فترة الأعياد وأعدكم بنشر عدة صور، أقدر اهتمامكم وحبكم".

بيليه (82 عاما) خرج من المستشفى في سبتمبر 2021 بعد قضاء فترة علاج.

وساهم بيليه في حصد البرازيل للقب كأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1979.

ويتصدر بيليه ترتيب هدافي البرازيل تاريخيا برصيد 77 هدفا في 92 مباراة دولية.