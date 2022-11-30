الخزري يهز شباك فرنسا ويصبح هداف العرب في كأس العالم

سجل وهبي الخزري هدفا هاما للغاية لصالح تونس في شباك فرنسا في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء.

وهبي الخزري النادي : مونبلييه تونس

ويلتقي منتخب تونس بمنافسه فرنسا في ملعب المدينة التعليمية في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل الخزري هدفه في شباك الديوك الفرنسية في الدقيقة 58.

وأصبح ذلك الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هداف العرب في المونديال بالتساوي مع المهاجم السعودي التاريخي سامي الجابر.

وأصبح الخزري هو أول لاعب في تاريخ تونس الذي يسجل هدفا على الأقل في نسختين من المونديال.

وجاء الهدف الأول للخزري في شباك بلجيكا في مونديال 2018 ثم بنما واليوم ضد فرنسا.

وأصبح الخزري أول لاعب إفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم بدأهم جميعا في التشكيل الأساسي.

ويحتاج منتخب تونس للفوز مع تعادل أستراليا والدنمارك ليتأهل لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

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