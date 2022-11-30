تشكيل السعودية - 3 تبديلات.. والدوسري والشهري يقودان الهجوم ضد المكسيك

يعول الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي على الثنائي سالم الدوسري وصالح الشهري في قيادة هجوم الفريق في مواجهة المكسيك.

ويلعب منتخب السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة.

وأجرى رينار 3 تبديلات عن التشكيل الذي خاض مواجهة بولندا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

ودفع رينار بالثلاثي سلطان الغنام وعلي الحسن وحسان التمبكتي في التشكيل الأساسي للأخضر.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان التمبكتي – عبد الإله العمري - علي البليهي

الوسط: محمد كنو – علي الحسن – سعود عبد الحميد

الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.