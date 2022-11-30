التشكيل - أموتو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ وعبده يحيى أساسيان لـ غزل المحلة

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

أوستن أموتو - مهاجم الاتحاد السكندري

يقود أوستن أموتو هجوم الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

بينما يبدأ عبده يحيى في هجوم غزل المحلة في اللقاء الذي يقام على استاد الإسكندرية.

ويغيب محمود علاء عن دفاع الاتحاد بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأخير.

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في حين يتواجد أحمد الشيخ لاعب زعيم الفلاحين وهداف الفريق برصيد هدفين في خط الوسط.

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمد صالح – خالد صبحي - هشام صلاح

الوسط: فوزي الحناوي – مورو ساليفو – مروان عطية

الهجوم: إبراهيم حسن - أوستن أموتو – أحمد عادل

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: إيهاب سمير - معاذ الحناوي – مصطفى العش - محمد جابر

الوسط: أحمد الشيخ – حميد ماو – أحمد النادري

الهجوم: باولن فوافي – عبده يحيى – جابريل أوروك

ويتصدر زعيم الثغر برصيد 9 نقاط ترتيب الدوري من 3 مباريات.

بينما يحتل زعيم الفلاحين المركز السادس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

التشكيل الدوري المصري الاتحاد غزل المحلة
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