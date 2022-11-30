الدرجة الثانية - دكرنس ينفرد بصدارة مجموعة بحري بعد 8 جولات

انفرد نادي دكرنس بصدارة ترتيب مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية.

وأقيمت 8 مباريات ضمن الجولة الثانية سُجل خلالهم 4 أهداف فقط.

وفاز دكرنس على كفر الشيخ بهدف دون رد سجله إسلام نصير ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

فيما فاز الهلال على سبورتنج بهدف دون رد والمجد السكندري على الأوليمبي بالنتيجة ذاتها.

وحقق نبروه الفوز على بايونيرز بهدف دون رد سجله حسني عزوز.

وانته 4 مباريات بنتيجة التعادل السلبي، إذ تعادل جمهورية شبين ضد أبو قير للأسمدة والمصري بالسلوم ضد الحمام.

كما حسم التعادل السلبي أيضا نتيجة مباراتي بلدية المحلة ضد المنصورة وبروكسي ضد طنطا.

وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي: