مؤتمر إنريكي: لا أريد المخاطرة.. وفرنسا والبرازيل مرشحان للوصول بعيدا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

شدد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على صعوبة مباراة فريقه ضد اليابان ضمن ختام دور المجموعات.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد اليابان غدا الخميس ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "علينا تحقيق الفوز غدا أمام اليابان وفي نفس الوقت الحفاظ على اللاعبين. نشارك في كأس العالم لتمثيل شعبنا ودولتنا وهذا شرف عظيم".

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وأضاف "نتصدر المجموعة ولكن علينا ألا نجازف. لا أريد المخاطرة بصحة اللاعبين وسأختار التشكيلة بعد تدريبات اليوم ".

وكشف "أعتبر فرنسا والبرازيل من المرشحين للوصول بعيدا وللفوز بكأس العالم عليك إقصاء أي فريق تواجهه".

وواصل "بالنسبة البث المباشر الذي أقوم به لم يكن له هدف معين. هناك الكثير من الأحكام المسبقة عن المعسكرات التدريبية وأنها عسكرية لا أعرف من المسؤول عن هذا الوصف ولكن أن احاول حث المشجعين على دعمنا وتحفيزنا عندما نلعب من أجل هذا الشعار (إسبانيا) وتمثيل شعبنا".

وتعادل منتخب إسبانيا خلال الجولة الماضية مع ألمانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصدت ألمانيا أول نقطة لها في المركز الرابع -الأخير- بالمجموعة.

وتحتاج إسبانيا للتعادل مع اليابان من أجل ضمان الصعود لدور الـ 16 أو الفوز لتصدر المجموعة.

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