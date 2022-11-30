مؤتمر فليك: سيكون من عدم الاحترام افتراض تسجيل 8 أهداف أمام كوستاريكا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

اليابان - ألمانيا - هانز فليك

يرى هانسي فليك المدير الفني لـ ألمانيا أنه سيكون من عدم الاحترام افتراض تحقيق نتيجة كبيرة أمام كوستاريكا مشددا على ضرورة احترامهم.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه كوستاريكا في فرصة أخيرة في الجولة الثالثة من دور مجموعات للتأهل إلى الدور المقبل.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: الفوز أمام كوستاريكا 8-0؟ سيكون عدم الاحترام أن نفترض أننا سنسجل أمام كوستاريكا 8 أهداف".

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وأضاف "هدفنا هو الفوز وبالطبع الأخد في الاعتبار نتائج المباريات الآخرى، لقد رأينا أداء كوستاريكا الدفاعي أمام اليابان ونحن نحترم ذلك".

وتابع "إذا نظرنا إلى الطاولة فإنه لا يزال أمام كوستاريكا فرصة للوصول إلى الدور الـ16. لذلك أتوقع مباراة دفاعية من جانبهم بامتياز، من المهم بالنسبة لنا أن نجد حلولا أمام ذلك".

وأوضح عن تفاصيل التشكيل: "ثلاثي وسط المباراة السابقة؟ نجحوا بشكل جيد ضد إسبانيا، إلكاي جوندوجان لعب في المركز 10 وتفوق في هذا المركز".

وواصل "ليروي ساني؟ الجميع لائقون، أعتقد أنه بإمكان الجميع اللعب. دخوله أمام إسبانيا كان إيجابيا، تحدثت مع الطبيب إنه خيار في المباراة".

وعن جمال موسيالا، قال: "جمال هو لاعب موهوب للغاية ولديه شيء خاص، يمكنه التفوق على الخصوم وخلق فرص لنا. لقد كان سيئ الحظ في النهاية، لكننا نأمل أن يسجل في مرحلة ما. نحن سعداء لضمه إلى المنتخب، إنه مصدر قوة لنا".

وأتم "احتمالية توديع البطولة؟ اسألني هذا السؤال مرة أخرى مساء الغد. أنا شخص يتطلع إلى الأمام بشكل إيجابي، أنا لا أفكر في ذلك الآن".

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما تتصدر إسبانيا برصيد 4 نقاط ويأتي خلفه اليابان بـ 3 نقاط ثم كوستاريكا بالنقاط ذاتها.

ماذا تحتاج ألمانيا للتأهل

ألمانيا لا تمتلك الكثير من الحسابات في الجولة الأخيرة، إذ ستودع البطولة حال الهزيمة أو التعادل.

لكن حتى تتأهل، يجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأي نتيجة، بشرط فوز إسبانيا على اليابان بأي نتيجة.

أيضًا يمكن لـ ألمانيا التأهل حال فوزها بالتزامن مع تعادل إسبانيا واليابان، لكن بشرط أن تفوز ألمانيا بفارق هدفين على الأقل.

أمّا إذا فازت اليابان على إسبانيا، فيجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بعدد هائل من الأهداف لتتجاوز فارق أهداف إسبانيا (+7 حاليًا)، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

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