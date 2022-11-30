انتهت كأس العالم - تونس (1)-(0) فرنسا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

نادر الغندري - منتخب تونس ضد فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس ضد فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

يمكنك متابعة المباراة منهنا

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ترتيب المجموعة الحالي

فرنسا - 6 نقاط - سجل 6 - استقبل 3

أستراليا -6 نقاط - سجل 3 - استقبل 4

تونس - 4 نقاط - سجل 1 - استقبل 1

الدنمارك - نقطتان - سجل 1 - استقبل 3

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ق98 هدف غير محتسب

ق79 نزول ديمبيلي بدلا من جيندوزي

ق73 نزول جريزمان

ق63 نزول ساليبا ومبابي ورابيو

ق60 خروج خزري ونزول عصام الجبالي

ق58 جوووووووووووول هبي الخزري

ق51 عيسى العيدوني يهدر هدف التقدم

ق47 مطالبات بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 ستيف مانداندا يتألق أمام تسديدة خزري

ق8 نادر الغندري يسجل هدفا غير محتسب بداعي التسلل

انطلاق المباراة

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سيناريوهات التأهل

تونس:

1- الفوز على فرنسا

يعني التأهل إذا تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك.

لا يكفي للتأهل إذا فاز منتخب أستراليا.

يكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط: أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة. إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.

2- التعادل أو الخسارة أمام فرنسا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى

تونس فرنسا، تونس كأس العالم قطر 2022
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