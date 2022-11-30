مؤتمر كوفاسيتش: سنظهر وجهنا الحقيقي ضد بلجيكا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش - كرواتيا

شدد ماتيو كوفاسيتش لاعب منتخب كرواتيا على ضرورة توخي الحذر من كيفين دي بروين خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة بلجيكا في الجولة اثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اقرا: معلومات عن كوفاسيتش وجميع المدربين واللاعبين في كأس العالم

أخبار متعلقة:
تقارير: جزائري ومغربي على رادار ليفربول مؤتمر مدرب كرواتيا: مستعدون لمواجهة بلجيكا الأصعب.. وجهزنا الفريق لمواجهة لوكاكو تشكيل الدنمارك - 3 تغييرات.. وبريثوايت يقود الهجوم ضد أستراليا يُلمح للرحيل؟ رسالة مؤثرة من كيروش عقب توديع إيران لـ كأس العالم

وقال كوفاسيتش خلال المؤتمر الصحفي: "بلجيكا فريق قوي ولكن سنظهر وجهنا الحقيقي كما فعلنا ضد كندا".

وتابع "جئنا إلى هنا جميعا للحصول على أفضل كأس عالم ممكن ونعرف ما يمكننا القيام به ولا يوجد خوف سنفعل ما فعلناه ضد كندا".

وأضاف "أنا أعرف لوكاكو منذ وقت طويل إنه لاعب استثنائي وقد تدربنا على هذه المباراة وكيف نكون مستعدين لها".

واستمر "دي بروين لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لوقت طويل ونحن بحاجة إلى توخي الحذر معه والأهم هو أن نركز على أنفسنا".

وشدد "لقد لعبنا بشكل رائع ضد كندا وعندما نلعب معا بتلك الطريقة يمكننا هزيمة أي أحد وسنظهر غدا أنه يمكننا تكرار ذلك ضد بلجيكا".

وأتم "الأجواء في فريقهم لا تقلقنا نحن نحلل فقط أسلوب لعبهم وهذا كل ما يهمنا".

ويحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن بلجيكا صاحب المركز الثالث.

ويحتاج منتخب كرواتيا للتعادل مع بلجيكا فقط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.

كرواتيا بلجيكا كأس العالم 2022 ماتيو كوفاسيتش قطر2022
نرشح لكم
دراجر: فوز تونس على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ أنيس سليمان: استطعنا تحسين صورة منتخب تونس في كأس العالم منتصر الطالبي: منتخب تونس ودع كأس العالم مرفوع الرأس كأس العالم - بن وايت يغادر معسكر إنجلترا كرنفال في الجول - المخضرم ماثيو ليكي رجل مباراة أستراليا والدنمارك ياسين مرياح: فرحة الفوز على فرنسا غير مكتملة لعدم تأهل تونس مباشر كأس العالم – بولندا (0) - (0) الأرجنتين.. تشيزني يحرم ميسي من ركلة جزاء مباشر كأس العالم - السعودية (0) - (0) المكسيك.. تغيير اضطراري
أخر الأخبار
دراجر: فوز تونس على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ 16 دقيقة | قطر 2022
أنيس سليمان: استطعنا تحسين صورة منتخب تونس في كأس العالم 19 دقيقة | قطر 2022
منتصر الطالبي: منتخب تونس ودع كأس العالم مرفوع الرأس 22 دقيقة | قطر 2022
ما لم يحدث منذ 50 عاما.. انطلاقة الغزل الرائعة مستمرة بالفوز على الاتحاد 25 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - بن وايت يغادر معسكر إنجلترا 45 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - المخضرم ماثيو ليكي رجل مباراة أستراليا والدنمارك 54 دقيقة | قطر 2022
إيسترن كومباني يرد عبر في الجول على طلب بن عيفية فسخ تعاقده 54 دقيقة | الكرة المصرية
ياسين مرياح: فرحة الفوز على فرنسا غير مكتملة لعدم تأهل تونس 56 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 سرقة غير مكتملة (2)