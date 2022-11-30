مؤتمر كوفاسيتش: سنظهر وجهنا الحقيقي ضد بلجيكا

شدد ماتيو كوفاسيتش لاعب منتخب كرواتيا على ضرورة توخي الحذر من كيفين دي بروين خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة بلجيكا في الجولة اثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اقرا: معلومات عن كوفاسيتش وجميع المدربين واللاعبين في كأس العالم

وقال كوفاسيتش خلال المؤتمر الصحفي: "بلجيكا فريق قوي ولكن سنظهر وجهنا الحقيقي كما فعلنا ضد كندا".

وتابع "جئنا إلى هنا جميعا للحصول على أفضل كأس عالم ممكن ونعرف ما يمكننا القيام به ولا يوجد خوف سنفعل ما فعلناه ضد كندا".

وأضاف "أنا أعرف لوكاكو منذ وقت طويل إنه لاعب استثنائي وقد تدربنا على هذه المباراة وكيف نكون مستعدين لها".

واستمر "دي بروين لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لوقت طويل ونحن بحاجة إلى توخي الحذر معه والأهم هو أن نركز على أنفسنا".

وشدد "لقد لعبنا بشكل رائع ضد كندا وعندما نلعب معا بتلك الطريقة يمكننا هزيمة أي أحد وسنظهر غدا أنه يمكننا تكرار ذلك ضد بلجيكا".

وأتم "الأجواء في فريقهم لا تقلقنا نحن نحلل فقط أسلوب لعبهم وهذا كل ما يهمنا".

ويحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن بلجيكا صاحب المركز الثالث.

ويحتاج منتخب كرواتيا للتعادل مع بلجيكا فقط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.