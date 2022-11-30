انتهت كأس العالم - الدنمارك (0)-(1) أستراليا.. تأهل الأصفر

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

هدف ماثيو ليكي لاعب أستراليا في الدنمارك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الدنمارك ضد أستراليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز أستراليا بهدف دون رد

ق 60: جووووووووووول عن طريق ماثيو ليكي

انطلاق المباراة

ترتيب المجموعة الحالي

فرنسا - 3 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

الدنمارك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

تونس - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

أستراليا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

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تبدأ المباراة في الخامسة مساء

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سيناريوهات التأهل

أستراليا:

1- الفوز على الدنمارك

يعني التأهل مباشرة دون النظر لاعتبارات أخرى (6 نقاط)، وفرصة وحيدة على الصدارة إذا منتخب تونس على فرنسا وعوضت النتيجتان فارق الأهداف.

2- التعادل مع الدنمارك

يعني التأهل فقط إذا لم تفُز تونس على فرنسا. فوز تونس بأي نتيجة يعني تأهلها بفارق الأهداف.

3- الخسارة أمام الدنمارك

تعني الخروج بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

الدنمارك:

1- الفوز على أستراليا

يعني التأهل إذا لم تفُز تونس على فرنسا بفارق أهداف أكبر أو عدد أهداف أكبر، علما بأن تونس والدنمارك متساويان في فارق الأهداف ولكن الدنمارك سجلت هدفا أكثر.

2- التعادل أو الخسارة أمام أستراليا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى

أستراليا الدنمارك كأس العالم قطر 2022
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