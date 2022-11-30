مؤتمر مدرب كرواتيا: مستعدون لمواجهة بلجيكا الأصعب.. وجهزنا الفريق لمواجهة لوكاكو

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

يرى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن مواجهة بلجيكا في كأس العالم ستكون أصعب بكثير من مواجهتي كندا والمغرب لأنها تعتبر في فئة أعلى من مستويات كرة القدم.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة بلجيكا في الجولة اثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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وقال داليتش خلال المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة حاسمة لمجموعتنا ضد واحد من أفضل الفرق في العالم، رأينا بلجيكا أضعف قليلا في آخر مباراتين ونحن جاهزون ولن نلعب من أجل الحصول على نقطة فقط".

واستمر "يجب أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها ضد كندا لأن المباراة ستكون صعبة للغاية"

وأضاف "بلجيكا كانت في الترتيب الأول لتصنيف الفيفا فترة طويلة ولديهم مدرب مذهل والفريق أيضا رائع، لدينا جودتنا وهم لديهم جودتهم ونعرف إلى أي مدى ستكون تلك المباراة كالتحدي ننتظر غدا مواجهة بلجيكا الأصعب ونحن مستعدون لذلك".

وشدد "أنا أفكر في منتخب بلجيكا فقط على أنه المصنف الثاني عالميا ولا شيء يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها هم فريق لا يصدق ونحن في المركز الـ 12 وأجواءنا ممتازة وبلا أي دراما".

وواصل "هذه المباراة أكثر أهمية من المباراتين الماضيتين والفريق سيبذل أقصى ما بوسعه وستكون مباراة مختلفة كثيرا عن مواجهتي كندا والمغرب والأمر سيكون أصعب بكثير لأنه مع احترامي فإن بلجيكا من فئة أعلى".

وأتم "لقد جهزنا الفريق كما لو كان لوكاكو سيلعب وسيحصل على الكرة ويحرسها ويمرر لهازارد إنه لاعب كبير ولكن لم يلعب كثيرا مؤخرا ولكن هذا لا يهم لمثل هذا النوع من اللاعبين".

ويحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن بلجيكا صاحب المركز الثالث.

ويحتاج منتخب كرواتيا للتعادل مع بلجيكا فقط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.

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