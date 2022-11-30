تشكيل الدنمارك - 3 تغييرات.. وبريثوايت يقود الهجوم ضد أستراليا

أجرى كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك 3 تغييرات في التشكيل أمام أستراليا في الجولة الأخيرة في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الدنمارك منافسه أستراليا في الجولة الحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويدخل الدنمارك بنقطة وحيدة في الترتيب الثالث بينما أستراليا تحمل 3 نقاط في ترتيب المجموعة.

وجاء تشكيل الدنمارك كالآتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - يواكيم مايلي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماتياس جنسن - بيير إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن - جيسبر ليندستروم - مارتين برايثوايت.

وتأتي حظوظ تأهل الدنمارك كالآتي:

1- الفوز على أستراليا

يعني التأهل إذا لم تفُز تونس على فرنسا بفارق أهداف أكبر أو عدد أهداف أكبر، علما بأن تونس والدنمارك متساويان في فارق الأهداف ولكن الدنمارك سجلت هدفا أكثر.

2- التعادل أو الخسارة أمام أستراليا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى