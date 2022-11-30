تشكيل أستراليا - دوك وماكجري يقودان الهجوم في مواجهة الحسم ضد الدنمارك

أعلن جراهام أرنولد مدرب أستراليا تشكيل فريقه الذي سيواجه الدنمارك بعد قليل في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

وشهد التشكيل دفع أرنولد بثنائي في خط الهجوم مكون من رايلي مكجري وميتشيل دوك.

وقرر أرنولد تغيير إجراء تغيير واحد فقط عن التشكيل الذي واجه تونس بدخول ميلوس ديجينيك بدلا من فران كراشيتش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ماثيو ريان

الدفاع: ميلوس ديجينيك - هاري سوتار - كاي روليس - عزيز بيهيتش

الوسط: ماثيو ليكي - جاكسون إرفين - آرون موي - كريج جودوين

رايلي مكجري - ميتشيل دوك.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس صاحبي المركز الثالث.