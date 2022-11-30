قائمة الزمالك - إضافة وحيدة.. واستمرار غياب شيكابالا والمحترفين الجدد أمام المصري

أعلن جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسم 22-23.

وسبق للزمالك أن تفوق على المصري السبت الماضي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كأس مصر لموسم 21-22.

واستمر غياب محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا عن قائمة الزمالك.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

في الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – محمد طارق – عبد الله جمعة – حاتم سكر

في الوسط : عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" - محمد خضري

في الهجوم : يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين على سيراميكا كليوباترا وسموحة، وتعادل مع إنبي.

بينما يحتل المصري المركز الـ11 برصيد أربع نقاط من فوز على إنبي وتعادل مع بيراميدز وهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.