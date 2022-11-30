انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (3) إنبي.. الحرس (0) (1) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من الدوري المصري، بين البنك الأهلي ضد إنبي، وحرس الحدود ضد بيراميدز.

البنك الأهلي × إنبي

انتهت بفوز إنبي الأهلي 3-2

ق 97: محمد هلال يسجل هدف البنك الأهلي الثاني من ركلة جزاء على يسار البلعوطي.

ق 96: لاعبو البنك الأهلي يطالبون بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد

ق 95: بطاقة حمراء جديدة في اللقاء لصالح محمود الجزار

ق 86: جوووول تقليص الفارق محمود قاعود يستغل تخبط دفاعي ويسجل هدف البنك الأهلي.

ق 56: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق 53: ركلة جزااااء لإنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: خروج الحارس الزنفلي بسبب الإصابة ومشاركة أحمد صبحي في حراسة مرمى البنك الأهلي.

ق 40: تصويبة صاروخية من محمود الجزار تمر أعلى عارضة إنبي

ق 27: تسديدة أرضية زاحفة من محمد عبد العاطي تسكن البنك الأهلي والهدف الثاااالث.

ق 15: كريم بامبو يهدر هدفا محققا بعرضية أرضية وتسديدة ارتدت من القائم الأيمن.

ق 4: جووووول الثاااااني.. بينية من رفيق كابو ينفرد على إثرها يوسف لبيب ويراوغ الحارس ويسجل هدف إنبي الثاني

ق 2: جووووول أووووول عرضية من علي فوزي يسكنها رفيق كابو في الشباك معلنا الأول للفريق البترولي

بداية اللقاء

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حرس الحدود × بيراميدز

انتهت بفوز بيراميدز 1-0

ق 60: مشاركة عبد الله السعيد وإبراهيما بلاتي توريه وفخر الدين بن يوسف، بدلا من محمود صابر ودونجا وإسلام عيسى.

ق 54: جوووول أووول.. فاخري لاكاي يتقدم لبيراميدز من علامة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي.

ق 13: الحكم يشهر بطاقة صفراء في وجه كريم حافظ بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

بداية اللقاء

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