انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (3) إنبي.. الحرس (0) (1) بيراميدز
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 14:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من الدوري المصري، بين البنك الأهلي ضد إنبي، وحرس الحدود ضد بيراميدز.
البنك الأهلي × إنبي
انتهت بفوز إنبي الأهلي 3-2
ق 97: محمد هلال يسجل هدف البنك الأهلي الثاني من ركلة جزاء على يسار البلعوطي.
ق 96: لاعبو البنك الأهلي يطالبون بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد
ق 95: بطاقة حمراء جديدة في اللقاء لصالح محمود الجزار
ق 86: جوووول تقليص الفارق محمود قاعود يستغل تخبط دفاعي ويسجل هدف البنك الأهلي.
ق 56: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ق 53: ركلة جزااااء لإنبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: خروج الحارس الزنفلي بسبب الإصابة ومشاركة أحمد صبحي في حراسة مرمى البنك الأهلي.
ق 40: تصويبة صاروخية من محمود الجزار تمر أعلى عارضة إنبي
ق 27: تسديدة أرضية زاحفة من محمد عبد العاطي تسكن البنك الأهلي والهدف الثاااالث.
ق 15: كريم بامبو يهدر هدفا محققا بعرضية أرضية وتسديدة ارتدت من القائم الأيمن.
ق 4: جووووول الثاااااني.. بينية من رفيق كابو ينفرد على إثرها يوسف لبيب ويراوغ الحارس ويسجل هدف إنبي الثاني
ق 2: جووووول أووووول عرضية من علي فوزي يسكنها رفيق كابو في الشباك معلنا الأول للفريق البترولي
بداية اللقاء
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حرس الحدود × بيراميدز
انتهت بفوز بيراميدز 1-0
ق 60: مشاركة عبد الله السعيد وإبراهيما بلاتي توريه وفخر الدين بن يوسف، بدلا من محمود صابر ودونجا وإسلام عيسى.
ق 54: جوووول أووول.. فاخري لاكاي يتقدم لبيراميدز من علامة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي.
ق 13: الحكم يشهر بطاقة صفراء في وجه كريم حافظ بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.
بداية اللقاء
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