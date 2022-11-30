التشكيل - بيراميدز دون رمضان صبحي.. وزيكو يقود حرس الحدود
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 14:26
كتب : FilGoal
يقود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم حرس الحدود، بينما يبدأ الجنوب إفريقي فاخري لاكاي في تشكيل بيراميدز بلقاء الفريقين في الجولة 5 من الدوري المصري.
ويغيب رمضان صبحي عن صفوف بيراميدز، ويجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل حرس الحدود:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض
الوسط: غريب ياسر – أحمد فتحي – مصطفى جمال
الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – وجيه عبد الحكيم
وعلى الدكة: محمد شعبان – إسلام إسماعيل – أحمد أيمن – إيمانويل ديفيد – رمزي خالد – مدحت فقوسة – حامد الجابري – مصطفى صبحي – محمود أبو جودة.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - علي جبر - كريم حافظ
الوسط: إسلام عيسى – محمود عبد العاطي - وليد الكرتي
الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي- محمود صابر
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - أسامة جلال - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مباريات أيضا، إذ يمتلك مباراة مؤجلة أمام الزمالك.
بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.