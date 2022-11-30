التشكيل - بيراميدز دون رمضان صبحي.. وزيكو يقود حرس الحدود

يقود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم حرس الحدود، بينما يبدأ الجنوب إفريقي فاخري لاكاي في تشكيل بيراميدز بلقاء الفريقين في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويغيب رمضان صبحي عن صفوف بيراميدز، ويجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض

الوسط: غريب ياسر – أحمد فتحي – مصطفى جمال

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – وجيه عبد الحكيم

وعلى الدكة: محمد شعبان – إسلام إسماعيل – أحمد أيمن – إيمانويل ديفيد – رمزي خالد – مدحت فقوسة – حامد الجابري – مصطفى صبحي – محمود أبو جودة.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - علي جبر - كريم حافظ

الوسط: إسلام عيسى – محمود عبد العاطي - وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي- محمود صابر

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - أسامة جلال - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مباريات أيضا، إذ يمتلك مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.