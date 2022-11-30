التشكيل - غياب أبو جبل وتغييرات عديدة في البنك الأهلي.. ورفيق كابو يقود هجوم إنبي

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

أجرى خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي عدة تغييرات على تشكيل الفريق قبل لقاء إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويغيب محمد أبو جبل حارس المرمى عن حراسة مرمى البنك الأهلي بسبب الإصابة، ويعوضه محمود الزنفلي.

ويبدأ رزاق سيسيه وإسلام جابر وكريم بامبو في التشكيل الأساسي، ويجلس ناصر منسي ومحمد هلال وإسحاقو يعقوبو على مقاعد البدلاء.

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في المقابل يقود التونسي رفيق كابو هجوم إنبي رفقة مصطفى شكشك ومحمد حمدي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عاصم صلاح – محمود الجزار – أمير مدحت – أسامة إبراهيم

الوسط: محمد فتحي – حمدي علاء

أمامهما: رزاق سيسيه – إسلام جابر – كريم بامبو

الهجوم: أسامة فيصل

وعلى دكة البدلاء: أحمد صبحي – أحمد العش – أحمد توفيق – محمود قاعود – محمود سيد – ناصر منسي – إسحاقو يعقوبو – موسى دياوارا – محمد هلال

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد كالوشا – خالد رضا – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – محمود عبد العاطي - أحمد يوسف – يوسف لبيب

الهجوم: مصطفى شكشك - رفيق كابو – محمد حمدي

وعلى دكة البدلاء: رمضان مصطفى – مروان صحراوي – شيمليس بيكلي – أحمد أمين "أوفا" – أحمد العجوز – إريك ترواري – محمد ناصر – عماد ميهوب – أحمد عيد.

ويحتل البنك الأهلي برصيد 5 نقاط المركز الثامن من 4 مباريات.

ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات.

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