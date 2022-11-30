الخطيب: نسعى للحفاظ على قيمة الأهلي.. والنجاح يلقي علينا بمزيد من المسؤوليات

شدد محمود الخطيب رئيس الأهلي عن أن الإدارة تسعى دائما للتعاقد مع أكبر الكيانات من أجل زيادة قيمة النادي، مشيرا إلى أن النجاحات تلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق الجميع.

وقال محمود الخطيب في مؤتمر حفل توقيع عقد الرعاية مع بنك أبو ظبي: "الشكر لله ثم لمنظومة النادي الأهلي التي لولا روح الحب والتعاون بينها لما حققنا هذه النجاحات، أشكر كل إعلامي نزيه وكل الشركاء والرعاة".

وأضاف "الأهلي كيان كبير هو رقم 1 في القيمة لذلك نسعي دائما للتعاقد مع الكيانات الكبرى واليوم نعلن عن الشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر ونحن نستهدف من ذلك خدمة النادي الأهلي وجماهيره".

وتابع "نستهدف زيادة الموارد بعد ميزانية 3 مليار و87 مليون بفائض 150 مليون جنيه ولكن نفقاتنا كبيرة جدا ولذلك هناك حرص دائم على زيادة الموارد المالية".

وواصل "أشكر الشركة المتحدة على ما تقوم به من مجهودات والقيادة السياسة وإدارات النادي".

وأتم "أذكرهم أن ما يتحقق من نجاحات يلقي بمسئولية أكبر من أجل تحقيق طموح جماهير الأهلي ونتمني أن نحقق إنجازات أخرى".