لقد وجده.. تيتي يلتقي بالمشجع الفلسطيني الذي حمل حفيده

قابل تيتي المدير الفني لـ البرازيل المشجع الفلسطيني الذي كان يبحث عنه بعدما ساعد ابنته في حمل حفيده قبل مباراة صربيا والبرازيل.

وحكى تيتي قبل يومين خلال المؤتمر الصحفي موقف نبيل من مشجع عربي قبل بداية مباراة البرازيل الأولى، حيث كان حفيد تيتي متوجها لمشاهدة المواجهة من المدرجات، ولكن بسبب ثقل وزنه لم تقدر والدته.

هنا تدخل المشجع الذي يرتدي علم فلسطين على ظهره، وحمل الطفل بدلا من والدته، وقام بالسير به لمسافة طويلة، وهو ما قامت بتصوريه الابنه.

ونشرت قناة الكأس تقريرا مصورا للقاء المدرب تيتي بالمشجع الفلسطيني الذي تواصل مع الاتحاد البرازيلي وتم دعوته.

ويدعى المشجع حسام سافاريني ولد في فلسطين ويعيش في الإمارات.

وكان تيتي قد قال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة صربيا وسويسرا: "الرياضة تمنحنا أشياءً جميلة واستثنائية من الناحية التربوية، لقد كانت عائلتي عائدة بعد المباراة من أجل الوصول للمترو".

وأضاف "لديّ حفيدان ثقيلا الحجم نوعا ما، ولقد كان أحدهما نائمًا وهو لوكي الأثقل وزنا، وفي هذا الوقت ظهر شاب عربي عرض المساعدة".

وتابع "لقد قام بأخذ حفيدي وحمله، لا أعلم كم كانت المسافة، لكني شاهدت تلك الصورة الجميلة حقا".

وأتم "أريد الوصول إلى هذا الرجل العربي النبيل، وذلك لأنه أظهر لنا شعورا بالتضامن والإنسانية يتجاوز حدود كرة القدم".

تيتي يبحث عن مشجع عربي صاحب علم فلسطين 🇵🇸 ما حدث من المشجع العربي كان جميلاً للغاية قصة مشجع عربي حمل علم فلسطين، نال احترام تيتي مدرب البرازيل 🇧🇷 pic.twitter.com/8URdwsEZsV — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022

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