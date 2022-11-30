كأس العالم في الشرق الأوسط.. معدلات مشاهدة تتخطى المليار

تخطت معدلات مشاهدة حفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجز المليار.

وذلك حسبما ذكرت قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة التي تقام في قطر حاليا.

وأفادت الشبكة القطرية في بيان أن أكثر من 111 مليون مشاهد تابعوا حفل الافتتاح مع تجاوز أعداد متابعي مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات حاجز 907 ملايين متابع.

وتعكس نسب المشاهدة التي كشفت عنها الشبكة زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال محمد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "توقعنا سابقاً أن تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تُقام في الشرق الأوسط، حيث نجحت بتسجيل أكثر من مليار مشاهدة لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى لدور المجموعات".

ووفقاً لبيانات شركة إبسوس، سجل حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 مشاهدة 111.7 مليون شخص بالغ في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يصل إلى نسبة 31% من السكان البالغين في الدول الـ 24، حيث يمثل ستة أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة السابقة من البطولة عام 2018 في روسيا.

كما تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة حاجز الـ 907 مليون شخص، ووصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري والإكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 86% عن المباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة نصف النهائي في 2018 بين إنجلترا وكرواتيا التي بلغت 99.4 مليون مشاهدة.

فيما خاض المنتخب السعودي ثاني أكثر المباريات مشاهدة في البطولة لغاية الآن، حيث تابع 99.3 مليون مشاهد الفوز التاريخي المبهر على الأرجنتين بهدفين لهدف، من بينهم نحو 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71% من السكان البالغين في المملكة.

وتُعد مباراة البرازيل وصربيا في المجموعة السابعة، والتي انتهت بهدفين لصفر لصالح راقصي السامبا، ثالث أعلى المباريات متابعة في البطولة لغاية الآن مع 95.6 مليون مشاهد.

وينتهي المونديال يوم 18 ديسمبر المقبل.

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