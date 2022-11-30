كلاتنبرج يحلل قرارات الأسبوع في الكرة المصرية: طرد صحيح لبيراميدز.. وتأكيد على قرارات الحكام

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو لمارك كلاتنبرج رئيس اللجنة وهو يحلل أبرز القرارات التحكيمية التي حدثت في مباريات ربع نهائي كأس مصر 2021/2022 والدور الأول من كأس الرابطة المصرية، والمباريات التي أقيمت من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشهد الفيديو أيضا تسجيلا لما تم قوله بين حكام الفيديو وحكام الساحة خلال وقت اتخاذ تلك قراراتهم في تلك الحالات.

أسوان × غزل المحلة

في الشوط الأول وقع مهاجم أسوان في منطقة جزاء غزل المحلة، الحكم أمر باستكمال اللعب وبعد مراجعة حكم الفيديو اعتبر الكرة كاحتكاك طفيف لا يستوجب احستاب ركلة جزاء وهو ما اتفق عليه كلاتنبرج.

أحرز أسوان هدفا عن طريق ولكن حكم الفيديو نصح بإلغاء الهدف لوجود دهس من لاعب أسوان على قدم لاعب غزل المحلة.

كلاتنبرج اتفق مع الحكم ورأى أن محمد حمدي زكي مدافع أسوان قد دهس قدم لاعب المحلة وهذا خطأ استوجب إلغاء الهدف.

الداخلية × حرس الحدود

في الشوط الأول تلقى محمد فوزي حارس حرس الحدود تمريرة من زميله بالقدم وحاول تسديد الكرة بعيدا لكنه أخطأ ليمسك بعدها بالكرة الي كانت ذاهبة في اتجاه لاعب الداخلية وعلى الرغم من اعتراض اللاعبين إلا أن الحكم قرر استكمال اللعب.

كلاتنبرج اتفق مع قرار الحكم لأنه اعتبر أن تسديدة الحارس الخاطئة ما بعدها أصبح لعبة جديدة ومن حقه أن يمسك الكرة بشكل طبيعي بدون احتساب خطأ.

بعد تسديدة من عمر بسام اصطدمت الكرة بيد محمد نجيب مدافع الداخلية وذهبت بعيدا عن المرمى، حكم الفيديو راجع القرار وطلب الحكم باحتساب ركلة جزاء مع توجيه الإنذار لنجيب.

كلاتبرج اتفق مع قرار الحكم لأن يد محمد نجيب لم تكن في الوضع الطبيعي وكبرت من محيط جسده ولأنها تسديدة على المرمى يجب دائما إعطاء بطاقة صفراء للمدافع.

فيوتشر × أسوان الجولة الرابعة من الدوري المصري.

احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر بعد التحام لاعب أسوان مع أحمد عاطف في منطقة الجزاء.

حكم الفيديو استدعى حكم الساحة لمراجعة القرار ولكنه قرر التمسك بقراره الأول.

رئيس لجنة التحكيم اتفق مع قرار الحكم لأن المدافع قد قام بدفع للمهاجم من الخلف مما أدى إلى سقوطه وعدم قدرته على لعب الكرة بطريقة عادلة

البنك الأهلي × بيراميدز - ربع نهائي كأس مصر

ارتكب مصطفى فتحي مخالفة ضد عاصم صلاح لاعب بيراميدز وقرر الحكم إشهار بطاقة صفراء.

حكم الفيديو استدعى الحكم الرئيسي لمراجعة القرار ليقرر أن المخالفة تستوج البطاقة الحمراء لوجود لعب عنيف.

كلاتنبرج اتفق مع قرار الحكم لأن التحام مصطفى فتحي كان من أسفل الحذاء وبدون فرصة للعب الكرة مما يعرض سلامة اللاعب للخطر.

سدد ناصر منسي الكرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بيد أحمد سامي.

الحكم قرر استمرار اللعب ولكن حكم الفيديو طلب منه القدوم ومراجعة الحالة ليقرر بعدها الحكم الإبقاء على قراره الأصلي لأن يد المدافع كانت في الحالة الطبيعية.

كلاتنبرج اتفق مع قرار الحكم وقال إن قرار حكم الفيديو باستعداء الحكم الرئيسي لمراجعة الحالة كان خاطئ لأن الكرة كانت من مسافة قصيرة ويده كانت قريبة من الجسم.

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