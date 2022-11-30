كرويف: قدوس يلفت انتباه برشلونة.. والعناق الأخير مع ميسي مفقود

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

جوردي كرويف

أشار جوردي كرويف، المدير الرياضي لـ برشلونة إلى أن محمد قدوس لاعب أياكس ومنتخب غانا يحظى باهتمام من برشلونة.

محمد قدوس

النادي : أياكس

برشلونة

وأجرى كرويف مقابلة مطولة مع راديو راك 1 تحدث فيها عن عدة أمور مختلفة على رأسها إمكانية التعاقد مع قدوس ومستقبل سيرجيو بوسكيتس.

وقال كرويف: "قدوس؟ لفت انتباهي منذ عام، وتابعت مسيرته في أياكس عن كثب، لن أقول أن "برشلونة يحب هذا اللاعب" لكنه يلفت الانتباه في الملعب".

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وأضاف "ما أذهلني بشكل خاص بخصوص قدوس هو الجدل الدائر حول مركزه في الملعب وخطورته عندما يكون لاعب وسط متقدم أو مهاجم".

وعن مستقبل بوسكيتس أوضح "عندما ينتهي عقده سيكون مصير مستقبله بين يديه، هو من يقرر ما سيحدث، هو شخص مهم بالنسبة لنا ولديه حالة خاصة لكن بالأخد في الاعتبار أن برشلونة ناد لطيف لكنه معقد".

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في صيف 2023، ويلعب مع برشلونة منذ عام 2008 وتوج مع الفريق بـ 32 لقبا، كما توج مع إسبانيا بلقبي يورو 2012 وكأس العالم 2010.

وتابع "يجب أن تكون حالتك وأدائك في أغلب الأحيان 100%، لأنك تلعب 4 مباريات سيئة وتنهال الجماهير عليك بالتعليقات السيئة".

وعلق على قرار اعتزال جيرارد بيكيه، وقال: "أزعج خططنا؟ من الصعب الإجابة، في النهاية هذا قراره الذي نحترمه. ربما لم تكن هذه خطتنا لكن لدينا لاعبين لتغطية مثل هذه المعوقات".

وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قرر إعتزال كرة القدم نهائيا في منتصف الموسم الحالي وقبل انطلاق كأس العالم 2022.

وعن وضع فرينكي دي يونج في النادي، قال: "موهبته لا جدال فيها، جميع من في النادي متفق على ذلك. مركزه في برشلونة مختلف عن المنتخب وأياكس. لككننا نحتاجه في برشلونة كرابط بين الهجوم والوسط وقد ظهرت أهميته في هذا المركز".

وعن عودة ليونيل ميسي، أردف "أحاول توضيح ذلك في كل مرة، يجب أن يكون هناك تقارب مع أسطورة مثله. ميسي وبرشلونة يجب أن يجتمعان من جديد، قد يكون ذلك بعد مسيرته. العناق الأخير في العلاقة بين ميسي وبرشلونة مفقود".

ورحل ميسي عن نادي طفولته صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الوضع الاقتصادي لـ برشلونة حينها.

برشلونة ليونيل ميسي فرينكي دي يونج
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