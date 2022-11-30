رودري: أتأقلم في قلب الدفاع كل يوم.. وفي إسبانيا أشياء ليست في المنتخبات الأخرى

يرى رودري لاعب منتخب إسبانيا أن فريقه يقدم أفضل أداء في كأس العالم 2022 حتى الآن.

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف لكل فريق.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة آس: "مركز قلب الدفاع؟ أتأقلم كل يوم أكثر وأتواصل مع زملائي بشكل أفضل وفي النهاية السر يكمن في التواصل مع شريكك في الدفاع والظهيرين والعمل مثل الآلات الموسيقية كل يوم بشكل أفضل".

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واستمر "لويس إنريكي يطلب يطلب منا لعب الكرة بسرعة عندما نحصل عليها والأمر يكون أصعب عند الضغط وأن نكون أقوى في الثنائيات وأن نطعي الاتساق لأن هذا هو المطلوب من أي مدافع".

وواصل "ربما يمكننا الاستفادة بشكل أفضل من الكرات الثابتة في الهجوم نحن ننتجل القليل منهم ولكننا نعمل على تحسين ذلك".

وشدد "مباراة اليابان ستكون صعبة جدا لأنهم يلعبون بشكل جماعي رائع ربما على مستوى الأفراد ليسوا رائعين ولكنهم يلعبون بكثاقة ويخاطرون بكل شيء مثلنا ولذلك فكرتنا من البداية ستكون محاولة تحقيق الفوز ".

وأكمل "بالنسبة لي مجموعتنا هي الأصعب ولكن لدينا مشاعر إيجابية لاننا نتصدر ونعتمد لا على أنفسنا لا يوجد مركز أفضل من ذلك".

وأضاف "التعادل مع ألمانيا مؤسف لأن مدربنا طموح للغاية وينقل ذلك إلينا ولكن اعتقد أننا من حيث النقاط كنا أفضل وقد دافعنا بشكل جيد أمام لاعبين موهوبين ولكننا لن ننفذ الجهمات المرتدة بشكل صحيح وتركنا بعض المساحات ".

واستطرد "أشاهد مباريات كأس العالم وجميع الفرق تعاني ضد بعضها سواء كانوا متسوايين أو فريق أكبر من الآخر ولكن ما أشاهده في إسبانيا ليس موجودا في فريق آخر ونحن على الطريق الصحيح".

وأتم "الحكام يخروننا باتباع القوانين والشكوك خول لمسات اليد والبطاقات الصفراء والحمراء ولم يكن هناك أي شيء غير معتاد".

ويحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

ويلتقي منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة مع اليابان ويحتاج لنقطة واحدة من أجل ضمان الصعود كمتصدر للمجموعة.