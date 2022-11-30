بوسكيتس: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل.. ويعجبني الدوري الأمريكي

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

شدد سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة على أنه لا يعرف بعد ما إذا كان سيستمر في النادي خلال الموسم المقبل أم سيرحل.

وقال بوسكيتس في تصريحات لصحيفة كادينا سير "لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل أعرف أن هذا هو الموسم الأخير في عقدي ولم أوقع بعد وربما مع شهر فبراير سأكون صافي الذهن وأقرر".

واستمر "أحب الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ميامي وهو دوري جذاب ولكنني لم أتفاوض مع أي أحد بعد وأول من سيعرف سيكون فريقي".

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وتابع "لم أقرر بعد إذا ما سيكون هذا هو كأس العالم الأخير لي على الأرجح سيكون كذلك ولكن إذا كان لويس إنريكي المدرب ربما أقكر في الموضوع وقرار الاستمرار في المنتخب يعتمد عليه لقد وضع إسبانيا مرة أخرى بين المرشحين وإذا لم يستمرأتمنى أن يأتي مدرب آخر بنقس كفائته لأن الناس أصبحوا مدمنين للمنتخب الوطني من جديد".

وتحدث بوسكيتس عن اعتزال بيكيه قائلا: كنت أعرف إنه يفكر في الأمر منذ وقت طويل هو أسطورة في برشلونة وأتمنى أن يكون هناك الكثير مثله في المستقبل لأن الفريق سيؤدي بشكل جيد إذا حدث ذلك".

وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قد قرر إعتزال كرة القدم نهائيا في منتصف الموسم الحالي وقبل انطلاق كأس العالم 2022.

ويلعب بوسكيتس مع برشلونة منذ عام 2008 وتوج مع الفريق بـ 32 لقبا، كما توج مع إسبانيا بلقبي يورو 2012 وكأس العالم 2010.

سيرخيو بوسكيتس برشلونة
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