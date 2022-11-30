في عمر الـ22 عاما.. وفاة لاعب كولومبي أثناء التدريب

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

أندريس بالانتا

توفي الكولومبي أندريس بالانتا لاعب أتليتيكو توكومان الأرجنتيني عن عمر يناهز الـ22 عاما أثناء التدريب.

وسقط بالانتا خلال مران الفريق صباح أمس الثلاثاء، ليُحمل سريعا خارج الملعب لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

ودعا النادي إلى مؤتمر صحفي في الثامنة مساء إلى جانب الطاقم الطبي بالمؤسسة، لتقديم تفسيرات حول وفاة اللاعب.

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بالانتا ولد في كالي بـ كولومبيا في 18 يناير عام 2000، وحصل على أول عقد احترافي مع ديبورتيفو كالي صيف 2018.

وظل بالانتا في صفوفهم حتى انتقل إلى أتلتيكو توكومان الأرجنتيني في يونيو من هذا العام بناءً على طلب من لوكاس بوسينيري، المدير الفني الذي سبق ودربه في كولومبيا.

وتحدث بالانتا عن علاقته بالمدرب سابقا: "لطالما كانت تجمعنا علاقة مهنية، أنا ممتن له للغاية، ساعدني كثيرا في بداياتي والسبب في استمراريتي".

ومثل بالانتا منتخب كولومبيا في ثلاث فئات سنية مختلفة تحت 17 و 20 و23 عاما.

وخاض اللاعب الذي كان يجيد اللعب في مركز المدافع إجمالا طوال مسيرته الاحترافية 123 مباراة، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

أندريس بالانتا أتليتيكو توكومان كولومبيا الأرجنتين
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