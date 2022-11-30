لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 01:26
كتب : FilGoal
إنياكي ويليامز، روبرتو كارلوس، بريمير، هذه أسماء بعض من لاعبي كأس العالم 2022.
في الظاهر تبدو أسماء عادية للاعبين، لكن خلف تلك الأسماء قصص مثيرة.
فما هي تلك القصص؟
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