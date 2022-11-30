لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022

إنياكي ويليامز، روبرتو كارلوس، بريمير، هذه أسماء بعض من لاعبي كأس العالم 2022.

في الظاهر تبدو أسماء عادية للاعبين، لكن خلف تلك الأسماء قصص مثيرة.

فما هي تلك القصص؟

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