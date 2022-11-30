جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - جاريث بيل

أعرب جاريث بيل جناح منتخب ويلز عن شعوره مثل الجميع بخيبة أمل بعد الخروج من دور المجموعات مع التأكيد على فخره بالتأهل.

جاريث بيل

النادي : لوس أنجلوس

ويلز

وخسر منتخب ويلز أمام إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام دور المجموعات ليودع منافسات كأس العالم.

وقال جاريث بيل في تصريحات لقناة بي بي سي: "الجميع يشعر بخيبة أمل، لكننا فخورون بما حققناه بالوصول إلى هنا".

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وأضاف بيل "علينا ننظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، لكن كرة القدم صعبة والفرق تمر بفترات سيئة".

وشدد لاعب ويلز "إذا قلت أننا سنشارك في كأس العالم قبل عامين، كنا سنضع ضعطا على أنفسنا".

وأوضح بيل "نشعر بالإحباط لأننا كنا نحب أن نلعب بشكل أفضل، لكن هذا لم يحدث في تلك البطولة".

وتابع "آخر مرتين لعبنا في بطولة أمم أوروبا خرجنا من دور المجموعات، كان التوقع بالنسبة لنا أن نواصل ذلك، ولكن كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة".

وعن مشواره مع المنتخب كشف "مستمر في اللعب لأطول فترة ممكنة طالما أردت ذلك".

واختتم بيل تصريحاته "لدينا تصفيات التأهل إلى أمم أوروبا في مارس المقبل وسأعود مع المنتخب".

وسجل جاريث بيل هدف ويلز الوحيد في النسخة الحالية من كأس العالم والتي خطفت التعادل لفريقه أمام أمريكا في الجولة الافتتاحية.

وجمع منتخب ويلز نقطة واحدة في المجموعة بعد تعادل وخسارتين أمام كل من إيران وإنجلترا.

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