ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - جاريث ساوثجيت

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا سبب تبديل مركزي ماركوس راشفورد وفيل فودين خلال شوطي مباراة فريقه ضد ويلز.

وفاز منتخب إنجلترا على ويلز أمس الثلاثاء بثلاثية دون رد في ملعب أحمد بن علي في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث ساوثجيت لإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول أعتقد أننا تحكمنا في اللقاء لكننا لم نخلق الكثير من الفرص".

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وواصل "أردنا أن نهدد ويلز أكثر وأسرع وحينما سجلنا هدفين عرفنا أن روحهم المعنوية انخفضت تماما فقد كانت بطولة صعبة بالنسبة لهم".

وعن راشفورد قال: "مباراة عظيمة له وهو يتدرب جيدا وظهر بشكل مبهر منذ عودته لمعسكر المنتخب، هدفه من الركلة الحرة يظهر إمكانياته وما يستطيع فعله، كانت تسديدة رائعة".

وأكمل "في بعض اللحظات شعرت أن فودين وراشفورد لم يظهرا بالشكل الأمثل في الشوط الأول، لذا بدلت مركزيهما كجناحين مع بعضهما البعض".

وأتم مدرب إنجلترا "استجاب كلا اللاعبين بشكل جيد وسجلا هدفين وهذا جيد".

وبذلك يلتقي منتخب إنجلترا مع السنغال في دور الـ16 من المونديال.

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