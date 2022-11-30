راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام

عبر ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا عن سعادته بما قدمه أمام ويلز في فوز فريق بلاده.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وقال راشفورد عقب المباراة: "إنه شعور رائع بعد الفوز، لأننا شعرنا بخيبة أمل قليلة بعد التعادل في المباراة السابقة أمام الولايات المتحدة".

وأضاف "والطريقة الوحيدة للعودة هو أن تقدم الأداء الجيد الخاص بك خلال المباراة".

وأكمل "في الشوط الثاني الأمور كانت أفضل بالنسبة لنا، لعبنا بهدوء أكثر ونفذنا تعليمات المدرب ونفذنا ما نفعله في التدريبات".

وأتم تصريحاته "لقد فقدت أحد أصدقائي منذ يومين، فهو خاض معركة طويلة مع السرطان وأنا سعيد لأنني سجلت من أجله".

وفاز منتخب إنجلترا على ويلز بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وسجل راشفورد خلال المباراة هدفين وظهر بمستوى مميز.

ليتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 في مواجهة السنغال.

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