مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق

طالب روبرت بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز مشجعي المنتخب واللاعبين بعدم الشعور بالإحباط عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم.

وخسر منتخب ويلز أمام إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليودع الفريق بطولة كأس العالم بتذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة.

وقال بيدج في تصريحات نقلها موقع فيفا: "كانت مواجهة صعبة جدا أمام إنجلترا".

وأضاف "الشوط الأول كان ممتازا بالنسبة لنا، المجهود الذي قدمناه بدون الكرة كان استثنائيا".

وشدد بيدج "لا أملك كلمة سيئة في حق تلك المجموعة، لقد قدموا كل شيء".

وأوضح المدير الفني لويلز "نحن محبطون ولكن ما قدمناه في الشوط الأول كان ممتازا".

وكشف بيدج "تواجدنا هنا في كأس العالم إنجازا رائعا، رسالتي للجميع لا تكونوا محبطين".

واختتم المدير الفني لويلز تصريحاته "نحن نعمل على بناء الفريق من أجل المستقبل، والتأهل للمونديال إنجاز لا يصدق".

وجمع منتخب ويلز نقطة واحدة من المجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات إنجلترا وإيران وأمريكا.

وتعادل منتخب ويلز في المباراة الافتتاحية أمام أمريكا بهدف لكل منهما.