كرنفال كأس العالم - صاحب رتبة الإمبراطورية البريطانية.. راشفورد رجل مباراة إنجلترا وويلز

حصل ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام ويلز.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وفاز منتخب إنجلترا على ويلز بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وسجل راشفورد خلال المباراة هدفين وظهر بمستوى مميز.

ليتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 في مواجهة السنغال.

ولعب راشفورد 76 دقيقة في المباراة وكانت له 4 محاولات على المرمى سجل من بينهم هدفين.

يعد راشفورد أحد أهم الناشطين في عالم كرة القدم ضد الفقر والعنصرية والتشرد، مما ساهم في نيله رتبة الإمبراطورية البريطانية.

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ومن ضمنهم ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا.

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