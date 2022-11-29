كرنفال كأس العالم - صاحب رتبة الإمبراطورية البريطانية.. راشفورد رجل مباراة إنجلترا وويلز

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

هدف راشفورد مع إنجلترا في ويلز

حصل ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام ويلز.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا

وفاز منتخب إنجلترا على ويلز بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وسجل راشفورد خلال المباراة هدفين وظهر بمستوى مميز.

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ليتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 في مواجهة السنغال.

ولعب راشفورد 76 دقيقة في المباراة وكانت له 4 محاولات على المرمى سجل من بينهم هدفين.

يعد راشفورد أحد أهم الناشطين في عالم كرة القدم ضد الفقر والعنصرية والتشرد، مما ساهم في نيله رتبة الإمبراطورية البريطانية.

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ومن ضمنهم ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا.

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