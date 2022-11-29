فان جال لصحفي هولندي بعد انتقادات الأداء: لماذا لا تعود لمنزلك إن كنت تشعر بالملل؟

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

لويس فان جال

هاجم لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا بعض الصحفيين من بلده بعد انتقادهم لأداء المنتخب في كأس العالم الجاري رغم التأهل لدور الـ16.

وفاز منتخب هولندا على قطر اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ملعب البيت في ثالث جولات كأس العالم 2022 ليضمن تأهله لدور الـ16 متصدرا لمجموعته.

وتحدث فان جال عقب المباراة قائلا: "لن أتوسع في الأمر لأنني أعتقد أنك لديك رأيا مختلفا في كرة القدم".

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وواصل "لماذا لا تكتب مقالا وتقول إنك تعتقد أن ما نقدمه ممل للغاية وأنك ستعود للمنزل غدا لأنك لا تهتم كثيرا؟".

وعندما قال صحفي آخر إن المشجعين كانوا متوترين بسبب الأداء قال: "هذا مخيب للآمال، لكنني لا أتفق معك".

وأردف "هذا هو رأيك لكنني لا أعتقد أن رأيك هو الرأي الصحيح، أعتقد أن الجميع فخور بتقدمنا للدور التالي".

وأتم "أعتقد أن الأمور ليست بالسوء الذي يقال".

ويلعب منتخب هولندا مع أمريكا في دور الـ16.

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