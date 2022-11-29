موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال في ثمن نهائي كأس العالم

تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية من منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه الأسود الثلاثة منتخب السنغال ثاني المجموعة الأولى في ثمن نهائي المونديال.

وجمع منتخب إنجلترا 7 نقاط في الصدارة منفردا، بينما السنغال حلت ثانية برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد البيت في مدينة الخور المواجهة.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

طريق الفريقين

تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية دون خسارة والتي كانت تضم بجواره كل من أمريكا وإيران وويلز.

وفاز منتخب إنجلترا في المباراة الافتتاحية على إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

وفي الجولة الثانية تعادل منتخب الأسود الثلاثة أمام أمريكا بدون أهداف.

واختتم منتخب إنجلترا مباريات المجموعة بالفوز على ويلز بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما منتخب السنغال فحصد المركز الثاني في المجموعة الأولى والتي كانت تضم هولندا وقطر والإكوادور.

وخسر منتخب السنغال المباراة الافتتاحية أمام هولندا بهدفين دون مقابل.

بينما نجح في تحقيق الفوز على قطر المستضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الختامية خطف منتخب السنغال بطاقة التأهل بعد الانتصار على الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.