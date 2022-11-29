مؤتمر مدرب بولندا: العالم بأسره يفكر في إيقاف ميسي منذ 18 عاما

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

هدف ليونيل ميسي مع الأرجنتين في المكسيك

يرفض تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا، اللعب على نتيجة التعادل ضد الأرجنتين من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 من كأس العالم.

ويلعب منتخب بولندا ضد الأرجنيتن، الأربعاء ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة.

وقال مدرب بولندا في المؤتمر الصحفي: "الرهان على التعادل السلبي خاسر، لذلك سنرغب في تسجيل الأهداف لكن هذا لا يعني أننا لن نؤمن خطنا الدفاعي".

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وأضاف "العالم كله يترقب المباراة لكنها مباراة بين الأرجنتين وبولندا وليست بين ميسي وليفاندوفسكي".

وأوضح "المباراة ليست في لعبة التنس وهي لعبة فردية حيث ينتظر الجميع ليروا من يسدد ضربة ساحقة. روبرت (ليفانوفسكي) يحتاج إلى زملائه في الفريق وكذلك ميسي".

إيقاف ميسي

وبسؤاله عن طريقة إيقاف ميسي علق "كيف نوقف ليونيل ميسي؟. أعتقد أن العالم بأسره يفكر في هذا الأمر منذ 18 عاما. لقد ذهبت إلى برشلونة لمتابعته في عدة مباريات. لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك طالما أنه لا يزال يلعب".

"من الطبيعي أنني لا أعرف ما هي التشكيلة التي ستلعب بها الأرجنتين. كان هناك 5 تغييرات ضد المكسيك وظهروا بشكل جيد لذلك لا أتوقع المزيد من التغييرات".

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

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