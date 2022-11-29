الجمعية العمومية لـ الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة عن حضور 3972 عضوا فقط من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان يتطلب النصاب القانوني حضور 5 آلاف عضو لاكتمال انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد محمود الخطيب رئيس النادي على أن عائلة الأهلي قادرة على عبور كل التحديات وأن القيم والمبادئ هي أهم ما يربط بين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعرب الخطيب عن سعادته بتجمع عائلة الأهلي لافتا أن خلافات وجهات النظر لا يمكن أن تؤثر على وحدة وتلاحم الأعضاء.

وأوضح رئيس النادي أن الأهلي يمر بمرحلة من الاستقرار، ولكنها في نفس الوقت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات، وأن مجلس الإدارة يمضي قدما نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي وأعضائه وجماهيره.

وكشف الخطيب على أن ميزانية النادي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة وأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على زيادتها مضاعفتها من خلال إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الموارد بجانب عقود الرعاية.