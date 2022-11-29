تفاصيل تسبب ميسي في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:34
كتب : FilGoal
سجل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هدفا ثمينا قاد به التانجو للفوز على المكسيك بهدفين دون رد في ثاني جولات كأس العالم 2022.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
هذا الانتصار جعل الأرجنتين تتجنب الإقصاء المبكر من المونديال والحفاظ على آمال التأهل لدور الـ16.
لكن بعيدا عن الهدف تسبب ميسي خارج الملعب في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك.
فما هي القصة؟
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