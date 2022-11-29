تفاصيل تسبب ميسي في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك

سجل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هدفا ثمينا قاد به التانجو للفوز على المكسيك بهدفين دون رد في ثاني جولات كأس العالم 2022.

هذا الانتصار جعل الأرجنتين تتجنب الإقصاء المبكر من المونديال والحفاظ على آمال التأهل لدور الـ16.

لكن بعيدا عن الهدف تسبب ميسي خارج الملعب في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك.

فما هي القصة؟

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