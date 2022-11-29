كرة طائرة - انتصارات الأهلي والزمالك تتواصل في دوري الرجال

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

كرة الطائرة

واصل فريقا الأهلي والزمالك انتصاراتهما في منافسات دوري الرجال للكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على فريق بنها بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة وأول مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات.

وفاز فريق الأهلي على بنها بنتيجة (25/14، 25/12، 25/12) في اللقاء الذي أقيم على صالة سيتي كلوب في بنها.

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أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على الإعلاميين بنفس النتيجة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام منافسات الجولة السابعة يوم السبت المقبل، إذ يواجه الزمالك فريق إيسترن كومباني بينما الأهلي يواجه مصر للبترول.

وتم تقسيم الأندية على أربع مجموعات ليصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور التالي.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري - الطيران - الزهور - سبورتنج - 6 أكتوبر - الصيد.

المجموعة الثالثة: الأهلي - بتروجت - مصر للبترول - الترسانة - الإسكندرية للبترول - بنها.

المجموعة الرابعة: طلائع الجيش - هليوبوليس - الشمس - القناة - الداخلية - جزيرة الورد.

وتصعد الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثالث من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

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