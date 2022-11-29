سيسيه: لا نعرف من سنواجه.. الآن مرحلة الفوز أو العودة للمنزل

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

أليو سيسيه السنغال

قال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال إنه لا يعرف هوية منافسه المقبل في دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وجاء تأهل السنغال لدور الـ16 بفضل الانتصار على الإكوادور بهدفين لهدف في ثالث جولات المونديال في ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبذلك ينتظر منتخب السنغال ملاقاة متصدر المجموعة الثانية بين إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

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وتحدث سيسيه عقب المباراة قائلا: "لا نعرف من سنواجه في دور الـ16، ربما يكون إنجلترا أو ويلز أو إيران أو أمريكا أو أي فريق".

وشدد "هذه المرحلة ستكون جديدة لنا، نحن الآن في المراحل الإقصائية والتي تختلف كليا عما اعتدنا عليه في دور المجموعات".

وأكمل المدرب السنغالي حديثه "كل الفرق جيدة، الفرق الجيدة في العالم تتنافس هنا، يجب أن نستعد لأي خصم".

وأردف "الآن إما الفوز أو الهزيمة فلا توجد فرصة أخرى، الفوز يجعلنا نكمل مسيرتنا، أما الهزيمة فستجعلنا نعود لمنازلنا".

وأتم سيسيه حديثه "لذا الآن للحظة الحالية نحن فقط سنركز على الراحة وأن نكون في أتم الجاهزية للمباراة المقبلة، الأمر بتلك البساطة".

السنغال كأس العالم أليو سيسيه
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