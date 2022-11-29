في الجول يكشف موعد إعلان نتيجة التحقيق مع عمرو الجندي على خلفية نهائي مرتبط السلة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - فوز الأهلي بلقب المرتبط - كرة سلة

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة عن موعد إعلان نتيجة التحقيق مع عمرو الجندي لاعب الأهلي.

وكان عمرو الجندي قد امتثل لقرار اتحاد السلة بالخضوع للتحقيق في مقر الاتحاد وفقا لقرار لجنة المسابقات أمس الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن لجنة المسابقات قررت إصدار نتيجة التحقيق يوم السبت المقبل.

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وجاء قرار استدعاء عمرو الجندي على خلفية ما بدر منه خلال مباراة نهائي دوري المرتبط "رجال"، وفقا لوصف اتحاد السلة.

وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الإياب بنتيجة 64-59.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وبذلك حقق الأهلي لقب دوري المرتبط للعام الثالث على التوالي.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.

كرة سلة الأهلي عمرو الجندي
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