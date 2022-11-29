مدرب الإكوادور: أشعر بالألم.. لم نستطع مجاراة السنغال

قال جوستافو ألفارو المدير الفني لمنتخب الإكوادور إنه يحتاج للوقت للتفكير في مستقبله عقب الفشل في التأهل لدور الـ16 من كاس العالم 2022.

وهُزم منتخب الإكوادور بهدفين لهدف اليوم الأربعاء أمام السنغال في ملعب خليفة الدولي في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتسبب تلك الهزيمة في تأهل السنغال لدور الـ16 فيما تم إقصاء الإكوادور.

وألمح الاتحاد الإكوادوري في وقت سابق إلى رغبته في بقاء المدير الفني على رأس القيادة الفنية للفريق حتى كأس العالم 2026.

وتحدث جوستافو ألفارو عقب المباراة قائلا: "أحتاج للوقت لتحديد ما سأقوم به".

وأشار صاحب الـ60 عاما إلى أنه "أشعر بالألم نتيجة الهزيمة مثل كل شخص في الإكوادور، الآن أحتاج لتحليل كل الأمور والتفكير فيها مع عائلتي".

وعن مواجهة السنغال قال: "كانت ضربة قوية، حظينا بفرصنا في الشوط الثاني لكننا لم نستغلها، السنغال ضغطت علينا بقوة وتحلوا بالسرعة ولم نستطع مجاراتهم".

وأردف "بين شوطي المباراة أخبرت اللاعبين أننا يجب القيام بشيء مختلف، وأن نستحوذ على الكرة أكثر ونلعب أسرع".

وأتم مدرب الإكوادور حديثه "هذا مؤلم، لقد تم إقصائنا من كأس العالم، لكن علينا الاستفادة مما حققناه، هذه تجارب يمكن أن نستفيد منها، وأنا متأكد من أن اللاعبين سيحصلون على مكافآتهم في المستقبل".

وفشل منتخب الإكوادور في تكرار إنجازه التاريخي بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم بعد نسخة 2006.

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