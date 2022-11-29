عكاظ: 3 أندية أوروبية تستهدف لاعب منتخب السعودية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين أمام السعودية

تستهدف 3 أندية أوروبية التعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال.

وظهر الظهير الأيمن الشاب بمستوى مميز خلال مباراتي السعودية ضد الأرجنتين وبولندا بالجولتين الماضيتين من كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن 3 أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع سعود عبد الحميد بعد ظهوره المميز مع منتخب السعودية.

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وأوضحت الصحيفة إن ناديين إنجليزيين وآخر إسباني، سوف يتقدمون بعروض رسمية لنادي الهلال عقب كأس العالم، للتعاقد مع سعود عبد الحميد خلال الفترة الشتوية أو الصيفية في حال موافقة ناديه.

صاحب الـ22 عاما انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع اتحاد جدة.

وخاض سعود عبد الحميد 21 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المكسيك، الأربعاء ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

سعود عبد الحميد المنتخب السعودي
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