فان دايك: علينا أن نؤمن بقدراتنا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - هولندا ضد قطر

شدد فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على ثقته في قدرات منتخب بلاده عقب التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وتغلب منتخب هولندا على قطر بهدفين دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم وحسم البرتقالي تأهله إلى ثمن النهائي.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بينما تذيلت قطر الترتيب بلا رصيد.

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وقال فان دايك عبر "الكاس" القطرية: "قدمنا عمل جيد بدور المجموعات وسعداء بالتأهل للأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة".

وأضاف "تمكنا من تحسين مستوانا وحاولنا أن نصحح الأخطاء في مواجهة قطر وأعتقد أننا نجحنا في ذلك".

وشدد "علينا أن نؤمن بقدراتنا على المنافسة وأن نكون واثقين بالعمل الجماعي خاصة وأننا لدينا مدرب رائع".

ويتأهل منتخب هولندا كأول مجموعته وينتظر ثاني المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

تفوق المجموعات مستمر

استمر تفوق منتخب هولندا في دور المجموعات بكأس العالم، إذ لم يودع الفريق البطولة من المجموعات طوال تاريخ مشاركاته.

ونجح منتخب هولندا في المشاركة الخامسة على التوالي في الحفاظ على رصيده بدون خسارة في دور المجموعات.

وتعود آخر خسارة لمنتخب هولندا في دور المجموعات بكأس العالم أمام بلجيكا في نسخة 1994.

ومنذ تلك الخسارة لعب منتخب هولندا 16 مباراة في دور المجموعات بنسخ 1994 و1998 و2006 و2010 و2014 و2022.

وحقق منتخب هولندا الفوز في 12 مباراة منهم مقابل التعادل في أربع مناسبات.

منتخب هولندا منتخب قطر
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