انتهت كأس العالم - إيران (0) (1) أمريكا.. تأهل مثير

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

هدف كريستيان بوليسيتش في شباك إيران

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران وأمريكا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب إيران للفوز أو التعادل للتأهل، بينما يحتاج منتخب أمريكا للفوز من أجل حجز مقعدا في ثمن النهائي.

ويلتقي المنتخبان على ملعب الثمامة، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا إنجلترا وويلز.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 92: أوووووه.. رأسية تمر بجوار القائم

ق 81: مطالبات من لاعبي إيران بركلة جزااء

ق 65: عرضية من غولي زاده وتسديدة من نور الله تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: هدف لمنتخب أمريكا سجله تيم وايا يلغيه الحكم بداعي التسلل

ق 44: لاعبو أمريكا يهدرون فرصة تسجيل الهدف الثاني

ق 38: جوووووووول كريستيان بوليسيتش يسجل الأول بعد عرضية رأسية من ديست

ق 33: تسديدة قوية لكن بعيدة عن مرمى إيران

ق 28: رأسية من وايا يتصدى لها بيرانواند بثبات

ق 11: عرضية من تايلور أدامز ورأسية من بوليسيتش يتصدى لها حارس إيران بسهولة.

بداية اللقاء

إيران أمريكا كأس العالم 2022
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