كرنفال كأس العالم - "حافي القدمين" رجل مباراة السنغال وهولندا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف كاليدو كولبيالي مع السنغال أمام الإكوادور

نال كاليدو كوليبالي مدافع السنغال جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الإكوادور.

وسجل كوليبالي هدف الفوز لمنتخب السنغال بعد دقائق قليلة من هدف تعادل الإكوادور.

وتأهل السنغال لثمن نهائي كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 20 عاما بعد الفوز على الإكوادور

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وأصبح كاليدو كوليبالي قائد السنغال أكبر لاعب يسجل لـ أسود التيرانجا في كأس العالم.

كوليبالي بات أكبر لاعب يسجل للسنغال في كأس العالم بعمر 31 عاما و162 يوما.

وبات كوليبالي خامس لاعب يسجل لأسود التيرانجا في 2022 بكأس العالم بعد بولاي ديا وفاراما ديدييهو وبامبا ديانج وإسماعيلا سار.

أرقام كوليبالي في مواجهة الإكوادور

دقائق اللعب: 90 دقيقة

أهداف: 1

لمس الكرة: 54 مرة

دقة التمريرات: 58 %

الكرات الطويلة: 11

كوليبالي هو قائد الجيل التاريخي الثاني لأسود التيرانجا. أسطورة في نابولي دون مبالغة، غادر أخيرا بعد 8 سنوات متجها إلى تشيلسي في الصيف الماضي.

المدافع المولود في فرنسا لوالدين سنغاليين لعب في منتخب فرنسا تحت 20 عاما قبل أن يختار اللعب لمنتخب السنغال.

وكشف كوليبالي عن ممارسة كرة القدم وسط أصدقائه في السنغال حافي القدمين حيث بدات قصته مع كرة القدم.

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ومن دافي كلاسين نجم منتخب هولندا.

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منتخب السنغال كاليدو كوليبالي
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