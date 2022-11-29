كوليبالي: غياب ماني؟ نحن مجموعة متحدة من اللاعبين.. والفوز إهداء لروح بوبا ديوب

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

هدف كاليدو كولبيالي مع السنغال أمام الإكوادور

قال كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال إن فريقه افتقد لغياب نجمه ساديو ماني لكنه أكد أن قدرة اللاعبين على العمل كمجموعة سويا هو ما تسبب في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022.

وجاء تأهل السنغال لدور الـ16 بفضل الانتصار على الإكوادور بهدفين لهدف في ثالث جولات المونديال في ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأنهى منتخب السنغال المجموعة وهو يحتل المركز الثاني فيها بست نقاط خلف هولندا صاحبة الصدارة بسبع نقاط.

وتحدث كوليبالي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "أشعر بالسعادة وهذه لحظات مدهشة لنا".

وأضاف "كنا نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة أمام فريق جيد جدا لكننا أردنا جعل بلدنا فخورا وكنا في قمة تركيزنا والآن نركز على المباراة المقبلة".

وأكمل "أعتقد اليوم قدمنا مباراة جيدة وهذه مجموعة جيدة منا للاعبين الصغار لكنهم كانوا يؤمنون بأنفسهم".

وعن غياب ماني عن المونديال للإصابة قال كوليبالي: "نحن مجموعة وأخوة وهذا هو الفارق نفتقد لاعب واحد وأسطورة لنا، وافتقدنا كذلك شيخو كوياتي بعد إصابته".

واستدرك "لكننا كفريق اتحدنا سويا وآمنا بأنفسنا والآن نشعر بالسعادة وهذا الفوز ليس فقط لساديو بل إهداء لبابا بوبا ديوب ولعائلته".

وبوبا ديوب هو أحد أساطير السنغال ومُسجل الهدف الأول لهم في مشاركتهم الأولى في كأس العالم 2002 ضد فرنسا.

وعن تسجيله لهدفه الدولي الأول قال: "هدفي الأول مع المنتخب هذا أمر مذهل وأن أسجله في كأس العالم هو حلم كل الأطفال والآن أنا سعيد بتسجيل هدفي في المباراة".

وبذلك ينتظر منتخب السنغال ملاقاة متصدر المجموعة الثانية بين إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

السنغال كوليبالي كأس العالم
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