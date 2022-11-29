كرنفال كأس العالم - "قش الجبن" الضعيف في التعليم رجل مباراة هولندا وقطر

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

دافي كلاسين لاعب منتخب هولندا

حصل دافي كلاسين لاعب وسط منتخب هولندا على جائزة رجل مباراة قطر في كأس العالم.

ديفي كلاسين

النادي : أياكس

هولندا

وفاز منتخب هولندا على قطر بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

ليتأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 من المونديال.

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وحصل دافي كلاسين على لقب رجل المباراة.

ولعب كلاسين 66 دقيقة من المباراة، وصنع الهدف الأول الذي سجله جاكبو.

ولمس كلاسين الكرة 45 مرة، وكان له 3 تمريرات مفتاحية خلال المباراة.

وُلد في هيلفرسوم بهولندا بعد عملية قيصرية، وأصبح مصدر جذب آنذاك في المستشفى بسبب بشرته البيضاء وشعره الأشقر.

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ومن دافي كلاسين نجم منتخب هولندا.

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