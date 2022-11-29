كرنفال كأس العالم - "قش الجبن" الضعيف في التعليم رجل مباراة هولندا وقطر

حصل دافي كلاسين لاعب وسط منتخب هولندا على جائزة رجل مباراة قطر في كأس العالم.

ديفي كلاسين النادي : أياكس هولندا

وفاز منتخب هولندا على قطر بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

ليتأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 من المونديال.

وحصل دافي كلاسين على لقب رجل المباراة.

ولعب كلاسين 66 دقيقة من المباراة، وصنع الهدف الأول الذي سجله جاكبو.

ولمس كلاسين الكرة 45 مرة، وكان له 3 تمريرات مفتاحية خلال المباراة.

وُلد في هيلفرسوم بهولندا بعد عملية قيصرية، وأصبح مصدر جذب آنذاك في المستشفى بسبب بشرته البيضاء وشعره الأشقر.

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ومن دافي كلاسين نجم منتخب هولندا.

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