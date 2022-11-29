مران الزمالك - شيكابالا ينتظم في جزء من المران.. وجلسة بين فيريرا ونبيل عماد

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الجزء الأول من مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم شيكابالا في الجزء الأول من التدريب مع زملائه تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بنادي الزمالك والذي تضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وأنهى "شيكابالا" المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مباراة إنبي في الدوري.

وخاض شيكابالا تدريبات منفردة بالكرة بعد انتهائه من المشاركة في الفقرة الأولى من المران.

فيما خاض حمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد سيد "زيزو" ثلاثي الفريق التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وكان الثلاثي أدى فقرة تأهيلية خلال مران الأمس بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة لعلاج حالة الإجهاد.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي تدريبات إضافية وقام ثنائي الأبيض بالتدريب على التسديدات على المرمى من مسافات متنوعة، وأدى اللاعبان التدريبات بالتسديد على مرمى ثنائي حراسة المرمى السيد عطية ومحمد نديم.

وعقد جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين لشرح تعليماته قبل انطلاق التقسيمة، وحرص المدير الفني على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته ووجه كل لاعب على حدة لتنفيذ المطلوب منهم خلال التقسيمة.

كما عقد البرتغالي جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بعد انتهاء التدريبات الجماعية، وتحدث فيريرا مع "دونجا" حول مدى جاهزيته للفترة المقبلة بعدما قطع شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلي الخاص به، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد المدير الفني للزمالك لدونجا ثقته الكاملة فيه، مشددا على أنه سيكون أحد عناصر الفريق المهمة بعد عودته.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.