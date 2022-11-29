مران الزمالك - شيكابالا ينتظم في جزء من المران.. وجلسة بين فيريرا ونبيل عماد

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

مران الزمالك في الإمارات

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الجزء الأول من مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم شيكابالا في الجزء الأول من التدريب مع زملائه تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بنادي الزمالك والذي تضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وأنهى "شيكابالا" المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مباراة إنبي في الدوري.

أخبار متعلقة:
كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة طائرة - سادس انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا مران الزمالك - انتظام سامسون وتدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الفريق

وخاض شيكابالا تدريبات منفردة بالكرة بعد انتهائه من المشاركة في الفقرة الأولى من المران.

فيما خاض حمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد سيد "زيزو" ثلاثي الفريق التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وكان الثلاثي أدى فقرة تأهيلية خلال مران الأمس بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة لعلاج حالة الإجهاد.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي تدريبات إضافية وقام ثنائي الأبيض بالتدريب على التسديدات على المرمى من مسافات متنوعة، وأدى اللاعبان التدريبات بالتسديد على مرمى ثنائي حراسة المرمى السيد عطية ومحمد نديم.

وعقد جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين لشرح تعليماته قبل انطلاق التقسيمة، وحرص المدير الفني على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته ووجه كل لاعب على حدة لتنفيذ المطلوب منهم خلال التقسيمة.

كما عقد البرتغالي جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بعد انتهاء التدريبات الجماعية، وتحدث فيريرا مع "دونجا" حول مدى جاهزيته للفترة المقبلة بعدما قطع شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلي الخاص به، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد المدير الفني للزمالك لدونجا ثقته الكاملة فيه، مشددا على أنه سيكون أحد عناصر الفريق المهمة بعد عودته.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك مران الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه عبد القادر: هدفي في الهلال السعودي سأتذكره طوال مسيرتي.. وأسعى لاكتساب الخبرات مران الزمالك - انتظام سامسون وتدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الفريق كأس العالم - مباراة قطر وهولندا تكتب الظهور الأول لـ محمود أبو الرجال مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة خالد جلال: خسارة غير مستحقة أمام بيراميدز.. تأثرنا بحكم المباراة ولنا ركلة جزاء مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي
أخر الأخبار
راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام 14 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل 16 دقيقة | قطر 2022
مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق 27 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - صاحب رتبة الإمبراطورية البريطانية.. راشفورد رجل مباراة إنجلترا وويلز 31 دقيقة | قطر 2022
تسعة مقاعد متبقية.. سبعة فرق إلى ثمن نهائي كأس العالم 49 دقيقة | قطر 2022
كابتن أمريكا ساعة | قطر 2022
فان جال لصحفي هولندي بعد انتقادات الأداء: لماذا لا تعود لمنزلك إن كنت تشعر بالملل؟ ساعة | قطر 2022
موعد مباراة هولندا ضد أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 3 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 4 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة