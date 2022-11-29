5 أرقام استثنائية من تأهل السنغال التاريخي لدور الـ16 في كأس العالم

كتب منتخب السنغال تاريخا ذهبيا جديدا لنفسه بتأهله لدور الـ16 من كأس العالم 2022.

وجاء تأهل السنغال لدور الـ16 بفضل الانتصار على الإكوادور بهدفين لهدف في ثالث جولات المونديال في ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأنهى منتخب السنغال المجموعة وهو يحتل المركز الثاني فيها بست نقاط خلف هولندا صاحبة الصدارة بسبع نقاط.

وكتب ذلك التأهل أرقام تاريخية رائعة لكتيبة المدرب أليو سيسيه نستعرضها سويا.

** الهدف الذي سجله كاليدو كوليبالي قائد المنتخب وتسبب في الفوز والتأهل هو الأول دوليا له في 66 مباراة خاضها مع الفريق.

** أصبح أليو سيسيه مدرب السنغال أول لاعب ومدرب يقود المنتخب الإفريقي ذاته للتأهل لدور الـ16 من المونديال، كلاعب في نسخة 2002 وكمدير فني في 2022.

** ذلك التأهل لدور الـ16 هو الثاني لأسود التيرانجا في تاريخهم بعد بلوغ ربع النهائي في نسخة 2002.

** أصبح منتخب السنغال ثالث فريق إفريقي يتأهل لدور الـ16 من المونديال مرتين بعد نيجيريا في 1994 و1998 و2014، وغانا في 2006 و2010.

** هذا التأهل العاشر لدور الـ16 في تاريخ المنتخبات الإفريقية على مدار تاريخ كأس العالم.

وبذلك ينتظر منتخب السنغال ملاقاة متصدر المجموعة الثانية بين إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.